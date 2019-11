موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

فشل مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، وتلقى هزيمة ساحقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه الهزيمة تجعل الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول يصل إلى 9 نقاط لمصلحة الريدز، وهو ما يُصعِّب كثيرًا من مَهمة كتيبة بيب جوارديولا من أجل الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه فإن السيتي سيضرب موعدًا قويًا بعد العودة من التوقف الدولي مع تشيلسي، في المباراة التي ستقام يوم 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجريًا، على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

تشيلسي يعيش مرحلة قد تكون الأفضل له منذ سنوات، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني مناصفة مع ليستر سيتي برصيد 26 نقطة، ويبدو أن المدرب فرانك لامبارد قد وجد توليفته الأفضل هذا الموسم.

البلوز أيضًا يعتمدون على شباب الأكاديمية بسبب قرار منعهم من إجراء الانتقالات لفترتين، ولكن على الرغم من ذلك، لم يشعر جمهور تشيلسي بأي سوء في المستوى، بل على النقيض، كان لاعبو الأكاديمية كما ولو أنهم نجومًا أضافوا تدعيمًا كبيرًا لقائمة الفريق اللندني.

بالتالي، فلن تكون مباراة جوارديولا أمام تشيلسي سهلة على الإطلاق وحتى وإن كانت على ملعب الاتحاد، بل يمكن أن تتسبب في خسارته لمزيد من النقاط وبالتبعية انتهاء حلم الإبقاء على كأس الدوري داخل خزائن السيتيزنز.

في هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة لها..

يغيب عن مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد تشيلسي كلٌا من أوليكساندر زينشينكو، إيميرك لابورتي وليروي ساني بداعي الإصابة، كما سيغيب بيرناردو سيلفا بسبب الايقاف.

