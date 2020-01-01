موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام في الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على وست هام في ملعب مدينة مانشستر ضمن أحداث الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 15 جمادي الأخر 1441 هجريا الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمة.

مازال الستيزنس يحتلون المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري حتى بعد هزيمتهم أمام توتنهام على أرض الأخير بنتيجة 2 مقابل لاشئ في الجولة الماضية، ولكن ذلك لم يؤثر حتى الأن على موقعه من الجدول، ولكن قد يكون لنادي وست هام رأي أخر لأن في حالة الهزيمة في هذه المباراة سيفقد مان سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد من الفرق

على الجانب الأخر يطمع وست هام صاحب الأرض في هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه، حيث أن لديه في رصيده حتى الأن 24 نقطة ويقع ترتيبه في المركز 18 في جدول الدوري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، القنوات الناقلة وأكثر..

يشتكي رغم الفوز .. مورينيو: الحكم ظلمنا ضد مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والقنوات الناقلة