موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي يستضيفها استاد الاتحاد

أحمد جمال

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، الموافق 7 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

حقق الأزرق السماوي فوزًا ثمينًا للغاية على إيفرتون في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك، قبل أن يستضيف السيتيسينز فريق دينامو زغرب في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وينتصر بهدفين دون رد لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة من ذات الأذنين، ويسعى أبناء المدرب بيب جوارديولا لتلافي خسارة آي نقاط آخرى حيث أصبح الفارق بينهم وبين المتصدر ليفربول 5 نقاط كاملة.

على الجانب الآخر فوولفرهامبتون استطاع أن يعود بفوز هام في الجولة السابقة أمام واتفورد، بعدما تلقى هزيمتين وتعادل في آخر ثلاث جولات أبعدته بشكل ملحوظ عن مراكزه المفضلة له في جدول الترتيب، حيث أصبح يحتل الذئاب المركز الـ13 برصيد 7 نقاط فقط.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وولفرهامبتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2019-20.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

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