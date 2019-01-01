موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي القادمة ضد بورنموث في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي2019- 2020، والتي ستقام علي ملعب الاتحاد

محمد مصطفي

يفتح استاد دين كورت أبوابة لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام يوم الاحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1440 هجرياً.

تعادل السيتي فى أخر مباراة له امام توتنهام بنتيجة (2/2)، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث نجح السيتيزن فى التقدم بهدف عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل الأرجنتيني إريك لاميلا سريعًا لتصبح النتيجة بهدف لمثله قبل ان يعود السماوي إلى التقدم من جديد عن طريق النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل دخول البديل لوكاس مورا الذي سجل هدف التعادل لتصبح النتيجة النهائية للمباراة (2/2)، وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثالث فى ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط.

على الجانب الآخر بدخل بورنموث المباراة بعد ان خاض مبارتان تعادل فى أول مباراة له فى الدوري مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكلًا منهما، ثم التقي مع أستون فيلا واستطاع ان يحقق الأنتصار الاول له هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، ليحتل الفريق المركز السادس برصيد أربع نقاط متساويًا مع كلًا من مانشسترسيتي، برايتون، توتنهام، حيث يسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيتيزن من اجل تحسين موقه فى ترتيب الدوري

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - بورنموث استاد دين كورت الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2





