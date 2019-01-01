موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد برايتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، علي ملعب الاتحاد

محمد مصطفي

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت 31 أغسطس 2019، الموافق 1 رمضان 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

حقق الأزرق السماوي فوزًا ثمينًا للغاية على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج، وبهذا الانتصار يتقدم السيتي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد أمام توتنهام بهدفين لمثلهما، ويسعي أبناء جوارديولا لمواصلة الانتصارات والضغط بقوة على ليفربول الذي يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر، قدم برايتون موسمًا لايحسد عليه العام الماضي بعد أن أحتل الفريق المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، واستطاع تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في 11 لقاء وخسروا 17 مباراة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون والقنوات الناقلة

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