موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الاتحاد قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ أرسنال ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في المباراة المؤجلة من الجولة 28.

كان من المفترض أن تقام المباراة في الأسبوع الماضي ولكن نظرًا لانشغال السيتي بنهائي كأس كاراباو، تم تأجيل المباراة لتصبح هذا الأسبوع، وبالنظر إلى الظروف المحيطة، فإنها تنذر بإثارة وندية على أعلى مستوى.

تكتسب المباراة إثارتها في المقام الأول من أنها مواجهة بين مايكل أرتيتا وبيب جوارديولا، فمساعد الفيلسوف الإسباني وتلميذه الآن يواجهه رأسًا برأس، ليبقى السؤال حول من سينتصر في النهاية؟.

المزيد من الفرق

هذا إلى جانب سعي الجانرز المضني لإدراك أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج وبالتبعية ضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، الفوز يمكنه أن يرفع الفريق اللندني كثيرًا في جدول الترتيب.

بينما الهزيمة للسيتي ستعني أن ليفربول في حاجة إلى نقاط أقل بكثير لضمان التتويج بالبريميرليج، كما تضع المركز الثاني على المحك بعد نتائج ليستر سيتي المميزة في الآونة الأخيرة.

صغار لكن عظماء - سترلينج ينضم إلى لامبارد وروني في مشاركات البريميرليج

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة