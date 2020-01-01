موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحلّ مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا مساء الأحد الموافق 12 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة بيب جوارديولا لم تفقد الأمل بعد في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي حتى ولو وصل الفارق بينها وبين المتصدر ليفربول إلى 17 نقطة حال فوز الريدز في مباراتهم المؤجلة.

في الوقت نفسه، فإن أستون فيلا لن يكون بالخصم الهيّن على السيتزنز، فقد قدّم الفريق هذا الموسم مباريات قوية كثيرة أمام الكبار، مما يُنبؤ بأن المباراة ستكون موقعة صعبة للغاية على زملاء سيرجيو أجويرو.

السيتي قدّم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو وتغلب عليه بثلاثية لهدف، وبالتبعية فإن الروح المعنوية مرتفعة للغاية، فيسعى الجميع لمواصلة الأداء المبهر وتحقيق الفوز على أستون فيلا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

كيف ينقذ جوارديولا موسمه مع مانشستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أستون فيلا - مانشستر سيتي ملعب فيلا بارك الأحد 12 يناير 2020،

17 جمادي الأول 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني فقط للإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت أخيرًا بعد طول غياب.

Do you get to keep the ball when you score a hat-trick in training? Asking for a friend @aguerosergiokun 👀⚽️



🔵 #ManCity pic.twitter.com/yCJGDCWS02 — (@ManCity) January 9, 2020

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، حيث إيديرسون في حراسة المرمى وأمامه فيرناندينو ووكر وكيفن دي بروين يقود منتصف الملعب وسيرجيو أجويرو في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون

بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان

رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا

لن يغيب عن فريق أستون فيلا فى هذه المباراة أمام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.

How good was this guy last night? 👌@FredGuilbert24 spoke to VillaTV doubling his tally for the season against ... #AVFC #CarabaoCup pic.twitter.com/Oc93esWN4x — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 9, 2020

لا يغير المدرب صاحب 48 عامًا في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بتوم هيتون، وبيورن انجلز ونيرون منجس فى قلب الدفاع، وفي الأمام سيعتمد علي ويسلي موراييس

التشكيل | 4-1-4-1

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش