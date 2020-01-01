موعد مباراة مانشسترسيتي وبورنموث في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي وبورنموث في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والقنوات الناقلة

ندى الشافعي

يخوض مانشسترسيتي أولى مبارياته في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي البطولة التي استطاع فريق بيب جوارديولا من انتزاعها بعد من أستون فيلا بعد التفوق عليهم في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتمكن السيتيزنز من الاحتفاظ باللقب لثلاثة مواسم متتالية وسيقاتل للحفاظ على اللقب لموسم أخر، وتعتبر كأس كاراباو ثالث اهم بطولة في إنجلترا.

تعادل بورنموث في مباراته في الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين مع كريستال بالاس تعادل سلبي ولكن تمكن من الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم في ستاد دين كورت منتصف الشهر الجاري.

لم يتمكن بورنموث من الحفاظ على تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث انهى الموسم في المركز 18 ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية، أما مانشسترسيتي انهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وفاز السيتزنز اليوم في الدوري على ولفرهامبتون بثلاثية في المبارة التي جمعتهم على ستاد مولينيو ضمن أحداث الجولة الثانية من البريميرليج 2020/2021.



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ماهو موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث؟

يلتقي مانشسترسيتي وبرنموث في الجولة الثالثة من كأس كاراباو في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 7 صفر 1442 هجرياً، الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراةمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث:

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث بطولة كأس كاراباو بصورة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فستتم إذاعة كافة المباريات من خلالها كما تجري العادة.

كما يمكنكم متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشسترسيتي - بورنموث الاتحاد الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442 هجريًا،

20:45 مصر، 21:45السعودية beIN Sports HD