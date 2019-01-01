موعد مباراة ماانشسترسيتي القادمة ضد دينامو زغرب فى دوري أبطال أوروبا 2019-20

عرف على موعد مباراة ماانشسترسيتي القادمة ضد دينامو زغرب فى دوري أبطال أوروبا 2019-20، علي ملعب الاتحاد

محمد مصطفي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 2 صفر 1441 هجريًا، علي ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

يدخل السيتيزن المُباراة وهم قادمون من فوز صعب أمام إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة، حيث خاض السيتي سبع مباريات، حقق الفريق الفوز فى خمس مباريات وعادل فى مباراة وخسر مثلها.

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يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن دينامو زغرب المتصدر، فى المجموعة الذي تضم كلً من شاختار صاحب المركز الثالث بدون نقاط، وأتلانتا فى المركز الأخير أيضًا بدون نقاط

جدول دوري أبطال أوروبا 2019-20 | ترتيب المجموعات ومواعيد ونتائج مباريات الدور الأول

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب والقنوات الناقلة