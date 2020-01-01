موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يلتقي ليفربول وولفرهامبتون يوم الخميس القادم 23 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 28 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

يتربع الريدز على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، وتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأسعد مشجعيه حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن، ولذلك يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام مانشستر يونايتد وتمكن من الفوز بنتيجة 0-2.

يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، أما آخر مباريات الوولفيز فى الدورى كانت أمام ساوثامبتون وانتهت بفوزه بنتيجة 2-3.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليفربول استاد مولينيو الخميس 23 يناير 2020،

28 جمادى الأولى 1441،

23:00 السعودية، 22:00 مصر مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

ييغب عن وولفرهامبتون في المباراة ضد ليفربول الثنائي ويلي بولي وروبين فيناجري بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة ديوجو جوتا.

لا يغير نونو سانتو طريقته كثيرًا أيًا كان المنافس، ومن المتوقع أن يبدأ بباتريسيو في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي رومان سايس وكوادي وديندونكير، وأمامهم سيتواجد 4 لاعبين هم دويرتي وموتينيو ونيفيس وجوني، أما الهجوم فسيقوده خيمينيز وسيتواجد بجانبه آداما تراوري ونيتو.

التشكيل | 3-4-3

روي باتريسيو

رومان سايس - كونور كوادي - لياندر ديندونكير

جوني - روبين نيفيس - جواو موتينيو - مات دويرتي

آداما تراوري - راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، هم شاكيري ولوفرين ونابي كيتا وكلاين وجيمس ميلنر.

"إنه أمر لا يصدق كيف كان هذا الهدف مشابهًا للهدف الذي سجلته". 😍



نجوج يتحدث عن هدفه وهدف صلاح في مرمى يونايتد 👏 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 21, 2020

ستستمر ثنائية جوميز وفان دايك في قلب دفاع الريدز، وسيتواجد آرنولد كظهير أيمن وروبرتسون كظهير أيسر، وفي الوسط سنرى الثلاثي فينالدوم وتشامبرلين وهندرسون، وبالطبع سيتواجد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3