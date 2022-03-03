موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل ليفربول سعيه الحثيث في محاولة اللحاق بنظيره مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل هذه الغاية يستضيف وست هام يونايتد في الجولة 28 من المسابقة.

ليفربول المنتشي بالفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب تشيلسي، حقق الفوز في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي، وخرج بشباك نظيفة في أربعة لقاءات منها.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن "الريدز" يملك في رصيده مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، فإن وست هام يونايتد يدخل المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، من أجل مواصلة تقدمه نحو المركز الرابع، وخطف المقعد الأخير المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل وست هام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الرابع في الترتيب.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام هو يوم السبت 5 مارس 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - وست هام السبت 5 مارس 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة وست هام يونايتد بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست هام يونايتد

من المتوقع أن يبدأ ديفيد مويس مدرب وست هام مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي..

👀 on the ball. pic.twitter.com/uAPR8wrEoD — West Ham United (@WestHam) March 1, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاش فابيانسكي

بن جونسون - كريج داوسون - كورت زوما - آرون كريسويل

توماس سوتشيك - ديكلان رايس

جارود بوين - مانويل لانزيني - بابلو فورنالس

أنطونيو