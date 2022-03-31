موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستمر ليفربول في طريقة لمحاولة اللحاق بنظيره مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل هذه الغاية يستضيف نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة الـ 31 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات بعد الفوز الأخيرة على آرسنال وتعثر سيتي، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة سعيه خلف هدفه.

على الجانب الآخر، فإن واتفورد يدخل المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، للهروب من مناطق الهبوط، بعد فوزه في آخر مباراة أمام ساوثامبتون، وسيهدف لمواصلة حصد النقاط للاستمرار مع الكبار في الموسم المقبل.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وواتفورد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

موعد مباراة ليفربول وواتفورد هو يوم السبت 2 أبريل 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - واتفورد السبت 2 أبريل 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لواتفورد

Kucka on target. 🎯🇸🇰 pic.twitter.com/LiLREl9QAX — Watford Football Club (@WatfordFC) March 25, 2022

التشكيل | 4-3-3

بن فوستر

حسن كمارا - سمير - كريستيان كاباسيلي - كيكو فيمينيا

موسى سيسوكو - عمران لوزا - يوراي كوتسكا

خوان هيرنانديز - إيمانيول دينيس - جواو بيدرو