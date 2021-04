موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره نيوكاسل يونايتد، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة لها قيمة هامة بالنسبة للريدز في سبيل الوصول إلى المربع الذهبي للبريميرليج، وبالتبعية ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في الوقت نفسه فإن نيوكاسل يقاتل من أجل الابتعاد قدر المستطاع عن المراكز المؤدية للهبوط، مما يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على كتيبة يورجن كلوب.

ليفربول يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 53 نقطة، ويبتعد عن تشيلسي الرابع بنقطتين فقط، بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل هو السبت الموافق 24 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - ناثان فيليبس - ترنت أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

من المتوقع أن يعتمد المدرب ستيف بروس على التشكيل الآتي:

