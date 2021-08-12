تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب كارو رود، وما هي القنوات الناقلة؟

يفتتح ليفربول مباريات موسمه الجديد 2021-22 بمواجهة صعبة أمام نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب كارو رود.

الكثير من الأسئلة تُطرح على ليفربول في الموسم الجديد بعدما واصلت الإدارة سياستها التقشفية ولم تضم سوى إبراهيما كوناتي لدعم قلب الدفاع.

واعتبر يورجن كلوب أن اللاعبين المصابين منذ الموسم الماضي بمثابة صفقات جديدة، والحديث هنا عن ديوجو جوتا وفيرجيل فان دايك وكذلك تياجو ألكنتارا.

نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للبريميرليج قام بميركاتو قوي أملًا في أن يستمر طويلًا وسط الكبار وألا يعود إلى البريميرشيب كما حدث في آخر وصول له منذ موسمين للدوري الممتاز.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي؟

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي هو السبت الموافق 14 أغسطس 2021، على ملعب كارو رود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نوريتش سيتي - ليفربول السبت 14 أغسطس 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كارو رود

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

An injury-time winner in a nine-goal thriller 😱



Enjoy a look back at a classic encounter with @NorwichCityFC 👌⚽️ #NORLIV pic.twitter.com/2JVCGZdkjT — Liverpool FC (@LFC) August 12, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنوريتش سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب دانيل فاركي على التشكيل الآتي: