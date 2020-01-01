موعد مباراة ليفربول وميتييلاند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام ميتييلاند في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ام سي أيتش، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ميتييلاند، وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .

ويحتل الريدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وحسم بالفعل صعوده لدور الـ16 من البطولة.

وفي الجانب الآخر يخوض ميتييلاند اللقاء بعد أن ودع المسابقة من الجولة الماضية بحصولة على نقطة واحدة من 5 مباريات.

المزيد من الفرق

من المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بالبدلاء لتجربتهم وإعطائهم المزيد من المشاركة مع الفريق، وفي نفس الوقت يعطي الأساسيين راحة أكثر من ضغط المباريات.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وميتييلاند وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ليفربول وميتييلاند؟

موعد مباراة ليفربول وميتييلاند هو الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، الموافق 24 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميتييلاند؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد ميتييلاند عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أياكس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 ام سي أيتش

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على التشكيل الآتي: