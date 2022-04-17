موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب "أنفيلد" لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 لمنافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة صراع لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما مانشستر يونايتد فيدخل اللقاء وهدفه حصد النقاط الثلاث، من أجل محاولة خطف المركز الرابع، المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الرابع.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد هو يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - مانشستر يونايتد الثلاثاء 19 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

Good morning! How are we? 😁 pic.twitter.com/cyQVojoOOY — Liverpool FC (@LFC) April 17, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

جوردان هيندرسون - فابينيو - تياجو

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - أليكس تيليس

برونو فيرنانديش - نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

أنتوني إيلانجا - كريستيانو رونالدو - سانشو