موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 28 من البريمييرليج.

ليفربول المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، المهددة بالفعل من أكثر من فريق، وعلى رأسهم فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أما مانشستر سيتي، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يتربع على القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لإكمال مشواره المميز هذا الموسم.

الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 28 لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، على ملعب "أنفيلد" في الميرسيسايد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة إلا الرابع مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 10 مارس 2024

18:45 السعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD 1 TOD أنفيلد

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه مانشستر سيتي وليفربول ضد بعضهما البعض 195 مرة، فاز "الريدز" في 93 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 51 مناسبة وحسم التعادل 51 مواجهة بين الفريقين.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولات عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر سيتي التعادل الدوري الإنجليزي 171 80 46 45 دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 4 3 0 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 8 4 2 2 كأس الرابطة الإنجليزية 8 3 3 2 الدرع الخيرية 2 1 0 1 دوري أبطال أوروبا 2 2 0 0 الإجمالي 195 93 51 51

ما إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة ترينت ألكسندر أرنولد الركبة 31 مارس 2024 أليسون بيكر أوتار الركبة شهر أبريل ديوجو جوتا الركبة نهاية أبريل - أول مايو جويل ماتيب الرباط الصليبي الموسم القادم تياجو ألكانتارا إصابة عضلية غير محدد كورتيس جونز العقب 17 مارس 2024

ما إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول ومتى تعود؟

لا تضم قائمة مانشستر سيتي العديد من الغيابات، لكن يعد جاك جريليش فقط الاسم الأبرز.

اللاعب الإصابة موعد العودة جاك جريليش عضلات الفخذ غير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى كويمين كيليهير خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي خط الوسط واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم لويس دياز - داروين نونييز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-2-4-1