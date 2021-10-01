موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة؟

يستقبل ملعب آنفيلد، قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، في ظل الصراع على صدارة البريميرليج.

ليفربول صاحب الأرض والجمهور في المباراة، يدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، للحفاظ على صدارته للدوري برصيد 14 نقطة، خاصة بعد التعادل الأخير أمام برينتفورد.

على الجانب الآخر مانشستر سيتي، عينه على نقاط المباراة الثلاث، لخطف الصدارة من الريدز، والوصول إلى النقطة السادسة عشر له.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هو الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 3 أكتوبر 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب - ميلنر

هيندرسون - فابينيو - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ثنائي الريدز في تشكيل القرن الأفريقي 💫



اختيار محمد صلاح وساديو ماني ضمن التشكيل المثالي خلال القرن الـ21 في قارة أفريقيا بناءً على تصويت الجماهير 🔴🔝 pic.twitter.com/6KKiyGBuog — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2021

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على التشكيل الآتي: