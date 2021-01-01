موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي 2021، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب آنفيلد، لاستضافة قمة من قمم الكرة الإنجليزية، تجمع بين ليفربول صاحب الأرض، ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة القادمة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لأصحاب الأرض، في محاولة الإبقاء على آمالهم في المنافسة والحفاظ على لقب الدوري، بعد سلسلة من تذبذب وتراجع الأداء والنتائج.

أبناء المدرب يورجن كلوب، يدخلون المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من برايتون بهدف دون رد، ليتجمد رصيد عندهم النقطة 40 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن الخروج من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، قطار مانشستر سيتي يريد المضي قدمًا نحو تحقيق اللقب، ومواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، والتربع على صدارة ترتيب البريميرليج والاقتراب أكثر من لقب الدوري.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، مع أفضلية مباراة مؤجلة بالنسبة لسيتي أمام إيفرتون.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية من موقع جول سنستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الأحد السابع من فبراير 2021، على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 7 فبراير 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

ما التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبرتسون - هندرسون - فيليبس - أرنولد

فينالدوم - ألكانتارا - ميلنر

شاكيري - فيرمينيو - صلاح

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

زينشنكو - دياش - لابورت - كانسيلو

جوندوان - فيرناندينيو - سيلفا

ستيرلينج - جيسوس - محرز