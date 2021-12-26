موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، في مباراة تجمع الفريقين لحساب الجولة العشرين من منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، وبعد أن تأجلت مباراته ضد ليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا، ليست لديه رفاهية السقوط بعد التعادل في آخر مبارياته أمام توتنهام،وأي فقدان لنقاط آخر من شأنه أن يبعده أكثر عن المتصدر مانشستر سيتي.

كتيبة يورجن كلوب تحتل وصافة ترتيب البريميرليج حاليًا برصيد 41 نقطة، والفوز الماراثوني على ليستر سيتي بكأس كاراباو قد يجعل مواجهة الفريقين قوية بكل المقاييس.

على الجهة الأخرى، فإن أداء ليستر سيتي ليس ثابتًا هذا الموسم، ويحتل "الثعالب" المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي هو يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، بملعب كينج باور.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليستر سيتي - ليفربول الثلاثاء 28 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium كينج باور

التشكيل المتوقع لليفربول

في ظل الإصابات العديدة التي ضربت ليفربول مؤخرًا والتي يأتي على رأسها فيرجيل فان دايك، وتأكد غياب أندرو روبرتسون بسبب الطرد في مواجهة توتنهام، فمن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل: 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - كونستانتينوس تسيميكاس

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

Santa hats 🎅

Sharp shooting 🎯

Squad returns 💪



Sit back and enjoy our festive episode of 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 on Christmas Eve! — Liverpool FC (@LFC) December 24, 2021

التشكيل المتوقع لليستر سيتي

يعاني ليستر سيتي هو الآخر مجموعة كبيرة من الغيابات في صفوفه، لعل أبرزها نجمه وهدافه جيمي فاردي، الذي قد لا يتمكن من خوض مباراة ليفربول بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ براندون رودجرز مدرب "الثعالب" المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل: 4-3-3

كاسبر شمايكل

مارك ألبرايتون - دانيال أمارتي - يانيك فيتسرجارد - لوك توماس

كيرنان ديسبروي-هال - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون

أيوزي بيريز - كليتشي إيهيناتشو - أديمولا لوكمان