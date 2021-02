موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يبدأ ليفربول رحلة استعادة توازنه عندما يحلّ ضيفًا ثقيلًا على ملعب كينج باور لمواجهة ليستر سيتي، في القمة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول ثلاث خسائر متتالية على ملعب أنفيلد آخرها الهزيمة الساحقة من مانشستر سيتي برباعية، والآن لا تمتلك كتيبة يورجن كلوب خيارًا سوى الانتصار لاستعادة التوازن بعد فترة من التقهقر غير المبرر.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وقد ارتفع الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي لعشر نقاط مع مباراة أقل لكتيبة جوارديولا، لذلك فإن أي تعثر آخر من شأنه أن يُنهي أحلام الحفاظ على لقب البريميرليج.

ليستر سيتي بدوره يعيش موسمًا مميزًا بكل المقاييس، إذ تحتل كتيبة برندان رودجرز المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويأتي الفريق من انتصار معنوي هام على برايتون في بطولة الكأس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي هو السبت الموافق 13 فبراير 2021، الموافق 1 رجب 1442 هجريًا، بملعب كينج باور.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - فابينهو - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - جوردان هندرسون - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

من المتوقع أن يعتمد المدرب برندان رودجرز على التشكيل الآتي:

