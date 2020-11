موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يفتح ملعب أنفيلد أبوابه لاستضافة قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلعب ليفربول مع ضيفه ليستر سيتي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الأقوى في العالم.

ويود ليستر سيتي أن يواصل نتائجه المميزة هذا الموسم والتي وضعته على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، مع سلسلة من الانتصارات على مدار آخر شهر جعلته الفريق الأقوى ربما حاليًا في إنجلترا.

أما ليفربول وبعدما تحسن الأداء كثيرًا قبل التوقف الدولي، يسعى لاسترداد صدارة البطولة التي يحمل لقبها، والتي يأتي بالمرتبة الثالثة فيها بفارق نقطة عن الثعالب، ما سيزيد من حماسة المباراة كثيرًا.

طابع ثأري سيلقي بظلاله على هذه المباراة، فالموسم الماضي سحق الريدز الثعالب في ملعبهم برباعية لا تنسى وانتصروا أيضًا في أنفيلد بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء كسبها ساديو ماني أثارت ضجة كبيرة حينها.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن ليفربول يُقاسي إصابة العديد من اللاعبين ما بين فيروس كورونا وإصابات عضلية من شأنها أن تجعل كتيبة برندان رودجرز مفضلة للعودة من أنفيلد بثلاث نقاط ثمينة للغاية.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وما هي القنوات الناقلة.

"جوتا هو خليفة كريستيانو رونالدو"

موعد مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي هو الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020، الموافق 7 ربيع الآخر 1442، على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

يعاني ليفربول من غيابات عديدة أبرزها محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا، كما يغيب جو جوميز وفيرجيل فان دايك للإصابة التي ستبعدهما تقريبًا حتى نهاية الموسم، إلى جانب جوردان هندرسون وتشامبرلين وشكوك حول مشاركة روبرتسون وتياجو وفابينهو للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على الشاب ويليامز في قلب الدفاع بجوار جويل ماتيب، وجيمس ميلنر في الجبهة اليُمنى ومنتصف ملعب بقيادة نابي كيتا وفي الهجوم ساديو ماني وديوجو جوتا لتعويض صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - ويليامز - جيمس ميلنر

جورجينيو فاينالدوم - نابي كيتا - كيرتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

يغيب عن ليستر سيتي الثلاثي دانييل أمارتي وويلفريد نديدي وقلب الدفاع كاجلار سوينكو للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

