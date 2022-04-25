موعد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وفياريال، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية، بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فياريال، فقد حقق مفاجأة مدوية في ربع نهائي دوري الأبطال، بإقصاء بايرن ميونخ الألماني من البطولة، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المباراة المرتقبة ستكون الثالثة تاريخيًا بين ليفربول وفياريال، والمثير أنها المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في نصف نهائي إحدى البطولات الأوروبية.

المواجهة الأولى كانت في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في موسم 2015-16، وحينها تمكن ليفربول من التأهل إلى المباراة النهائية.

وبعد أن تمكن فياريال من الفوز بهدف دون رد، نجح ليفربول إيابًا في الفوز بنتيجة 3-0 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وفياريال، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد فياريال؟

موعد مباراة ليفربول ضد فياريال هو يوم الأربعاء 27 فبراير 2022 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فياريال؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وفياريال على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - فياريال الأربعاء 27 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنفيلد



التشكيل المتوقع لفياريال

من المتوقع أن يبدأ نادي فياريال المباراة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-1-1

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - عيسى ماندي - بيرفس إستوبينان

يريمي بينو - إيتيان كابوي - داني باريخو - مانو تريجيروس

جيوفاني لو سيلسو

دانجوما

✈️ 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧! ✈️



All tickets for Anfield have now been sold out.



𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪, 𝙜𝙧𝙤𝙜𝙪𝙚𝙩𝙨 💛!



If you would like to join our waiting list in case there are any withdrawals from the trip, here is the link → https://t.co/2mgD2t7La5 — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 21, 2022

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

تياجو - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز