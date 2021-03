موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يفتح ملعب أنفيلد أبوابه لاحتضان مباراة هامة ستجمع بين أصحاب الديار، ليفربول، أمام فولهام، وذلك لحساب الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول خمس هزائم متتالية على ملعب أنفيلد بالبريميرليج في الآونة الأخيرة آخرها من تشيلسي يوم الخميس بهدف نظيف، ما جعل الريدز فعليًا خارج سباق لقب الدوري، بل وابتعدوا نسبيًا عن المربع الذهبي.

يكتظ الريدز بالأزمات والمشاكل، ولعل الأبرز على الإطلاق غضب محمد صلاح من استبداله أمام البلوز، ما يُسلط الضوء على ما سيصنعه الدولي المصري أمام فولهام وكيفية تعامل المدرب كلوب معه.

ليفربول يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما فولهام المكافح الذي أعاد اكتشاف نفسه وأحيا آماله في الاستمرار بالبريميرليج، يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وفولهام وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام هو الأحد الموافق 7 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

"The most important thing is, and I said it last night and I cannot change that now overnight, the thing we have to improve is our decision-making in decisive moments."



