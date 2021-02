موعد مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يفتح ملعب برامول لين أبوابه لاحتضان مباراة هامة لأصحاب الديار شيفيلد يونايتد أمام ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يخفى على أحد المعاناة الكبيرة التي يُعانيها ليفربول على صعيد الدوري والتي تتجلى بأنه لم يحقق أي انتصار طيلة شهر فبراير وتلقى أربع خسائر ثلاث منها كان على أرض ملعب أنفيلد.

تحتل كتيبة المدرب يورجن كلوب حاليًا المركز السادس برصيد 40 نقطة وفقدت عمليًا فرصة المنافسة على لقب البريميرليج، لتركز جهودها على ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويفصلها حاليًا عنه 5 نقاط، بالتحديد عن وست هام الرابع.

أما شيفيلد يونايتد فبعد الموسم العظيم الذي قضاه الموسم الماضي لا تتوقف معاناته هذا الموسم وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، فيأتي في مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق 14 نقطة عن مراكز ضمان البقاء.

قد تبدو المباراة سهلة لليفربول، لكن هزائم الريدز في شهر فبراير أتت على يد برايتون وبيرنلي، أحد أضلاع المنافسة على الهبوط أيضًا، ما يؤكد أن المهمة ستكون صعبة في برامول لين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد هو الأحد 28 فبراير 2021، الموافق 16 رجب 1442 هجريًا، بملعب برامول لين.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريس ويلدر على التشكيل الآتي:

CW on the possible return of fans. 👇



“I can’t say it hasn’t affected myself, my staff, my players. We didn’t get involved in the game to play in front of empty stadiums.



We’ve missed people back in the grounds and most importantly Beautiful Downtown Bramall Lane.” pic.twitter.com/3bEIxzPa6T