موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة أمام وست بروميتش في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ليفربول بملعب أنفيلد نظيره وست بروميتش ألبيون، وذلك لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حالة استثنائية يعيشها الريدز بعد بداية متذبذبة للموسم، حيث يتربع على عرش صدارة البريميرليج برصيد 31 نقطة وحقق فوزًا كاسحًا الجولة الأخيرة على كريستال بالاس خارج الديار بسبعة أهداف نظيفة.

أما وست بروميتش فيدخل المباراة متسلحًا بمدربه الجديد سام ألارديس صاحب الخبرة العريضة في البريميرليج، وعينه نصب تحقيق الانتصار الأول والابتعاد قليلًا عن شبح الهبوط.

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مع المدرب المقال سلافان بيليتش، احتل النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ولم يُحقق سوى فوزًا وحيدًا كان على المتذيل شيفيلد بهدف نظيف.

ووجبت الإشارة إلى أن ثمة مشاكل تحيط بأجواء ليفربول في الآونة الأخيرة رغم تحسن النتائج، إذ ظهر غضب ساديو ماني من الاستبدال بالمباراة الأخيرة، مع وجود شائعات عن عدم رضا محمد صلاح عن دوره ونيته المغادرة.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش، وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش؟

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش هو الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، الموافق 12 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد وست بروميتش عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.