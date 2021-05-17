موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب تورف مور، والقنوات الناقلة..

تستمر رحلة ليفربول نحو حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا حينما يواجه بيرنلي مساء الأربعاء، 19 مايو 2021، على ملعب "تورف مور" ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في الحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون في الدقيقة الأخيرة بهدف أليسون بيكر.

وسوف يستغل الريدز مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي المقبلة، إذ أن أي نتيجة سوف تصب في صالح ليفربول حال حقق الفوز على بيرنلي.

ليفربول يحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي؟

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي، هو الأربعاء 19 مايو 2021، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي على ملعب "تورف مور".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة بتعليق حفيظ الدراجي.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق بيرنلي - ليفربول الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تورف مور حفيظ الدراجي

تشكيل بيرنلي المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ شون دايش بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

بايلي بيكوك فاريل

تشارلي تايلور - بن ميي - جيمس تاركوفسكي - ماثيو لوتون

دوايت ماكنيل - جاك كورك - آشلي ويستوود - جوش برونهيل

كريس وود - ماتاي فيدرا

تشكيل ليفربول المتوقع:

أعلن نادي ليفربول إصابة ديوجو جوتا وغيابه حتى نهاية الموسم مما يعني عدم مشاركته أمام بيرنلي، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون – ناثانيل فيليبس - ريس وليامز – ألكسندر أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابيينو – فينالدوم

ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح