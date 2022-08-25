موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة من العيار الثقيل، حين يلعب ليفربول أمام بورنموث، في إطار منافسات الجولة الرابعة في موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة دون أي يحقق أي فوز منذ بداية موسم الدوري الإنجليزي، بعد أن تعادل في أول جولتين قبل أن يخسر من مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده نقطتين فقط.

أما بورنموث، فيدخل المباراة وحاله أفضل قليلًا من ليفربول، حيث افتتح الموسم بالفوز على أستون فيلا، لكنه خسر في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي وآرسنال على الترتيب.

ويحتل بورنموث المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصل على ثلاث نقاط منذ بداية الموسم.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وبورنموث وما هي القنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وبورنموث؟

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو السبت 27 أغسطس 2022، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - بورنموث السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب مدرب "الريدز" على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

فابيو كارفاليو - فابينيو - هارفي إيليوت

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبورنموث

من المتوقع أن يعتمد سكوت باركر المدير الفني لنادي بورنموث على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

مارك ترافيرس

كريس ميفام - ماركوس سينيسي - لويد كيلي

آدم سميث - بن بيرسون - جيفرسون ليرما - جوردان زيمورا

ماركوس تافيرنير - ريان كريستي

كيفر مور