موعد مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وبنفيكا، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول تمكن من تحقيق نتيجة جيدة للغاية في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "النور" بعد أن فاز بنتيجة 3-1.

وسبق وأن تواجه ليفربول وبنفكيا في 11 مواجهة سابقة، تسعة منها في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

ويملك ليفربول الأفضلية في مواجهاته السابقة ضد بنفيكا، حيث حقق "الريدز" الفوز في سبع مباريات، مقابل أربعة انتصارات لصالح "النسور".

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف ستكون كافية لعبور "الريدز" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتاج بنفيكا إلى الفوز بفارق هدفين ليعدل النتيجة مع ليفربول ويفرض شوطين إضافيين على أصحاب الأرض، أو فارق ثلاثة أهداف للعبور إلى نصف النهائي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وبنفيكا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد بنفيكا؟

موعد مباراة ليفربول ضد بنفيكا هو يوم الأربعاء 13 فبراير 2022 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بنفيكا؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبنفيكا على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - بنفيكا الأربعاء 12 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أنفيلد



التشكيل المتوقع لبنفيكا

من المتوقع أن يبدأ نادي بنفيكا المباراة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

أوديسياس فلاكوديموس

جيلبرتو - نيكولاس أوتاميندي - يان فيرتونخين - أليخاندرو جريمالدو

عادل تعرابت - يوليان فايجل

رافا - راموس - إيفرتون

داروين نونيز

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز