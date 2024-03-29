تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وبرايتون في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك ليفربول 64 نقطة في المركز الثاني، ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب انفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - برايتون الأحد 31 مارس 2024،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3