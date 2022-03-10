موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستمر ليفربول في طريقة لمحاولة اللحاق بنظيره مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل هذه الغاية يحل ضيفًا على برايتون في الجولة 29 من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن "الريدز" يملك في رصيده مباراة مؤجلة.

ويأمل ليفربول في تعزيز سجل الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي، بعد أن تمكن في الفوز في آخر سبع مباريات، ليزيد من الضغط على مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، فإن برايتون يدخل المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، من أجل محو السجل المخيب الذي يعيشه الفريق في الآونة الأخيرة، بخسارة أربع مباريات متتالية.

ويحتل برايتون المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويبدو في أمان حاليًا من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وبرايتون وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وبرايتون؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون هو يوم السبت 12 مارس 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برايتون - ليفربول السبت 12 مارس 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium فالمر

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة برايتون بالتشكيل التالي..

هدف مُذهل من @MoSalah افتتح به التسجيل في رحلتنا إلى برايتون عام 2020 🤩 #برايتون_ليفربولpic.twitter.com/VcHRpOOL5w — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبرايتون

من المتوقع أن يبدأ برايتون مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

روبرت سانشيز

جويل فيلتمان - شاين دافي - لويس دانك - مارك كوكوريا

بيسوما - ألزاتي

طارق لامبتي - جاكوب مودر - لياندرو تروسار

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