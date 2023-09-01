تعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة قوية تقام لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي 2023-2024 ستجمع كلًا من ليفربول وأستون فيلا على ملعب أنفيلد.

ليفربول يواصل مواصلة النسق التصاعدي في الأداء، بينما يطمح رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري في إثبات كونهم حصانًا أسود هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد تعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 على ملعب إل سادار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أستون فيلا الأحد 3 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

TOD أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونييز