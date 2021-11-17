يستضيف نادي ليفربول على ملعبه آنفيلد نادي آرسنال، وذلك في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

خسر ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري من نادي وست هام، وتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وسيدخل المباراة وه مهدد بفقدانه ولا بديل له عن الفوز.

آرسنال هو مهدد الريدز، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وسيسى للفوز على ليفربول للتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب.

والآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال؟

موعد مباراة ليفربول وآرسنال هو يوم السبت القادم 20 نوفمبر 2021 في ملعب آنفيلد.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة ليفربول وآرسنال على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

ويمكنك متابعة المباراة عن طريق البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - آرسنال السبت 20 نوفمبر 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن نادي ليفربول في مباراة آرسنال الثلاثي فيرمينو وجونز وإيليوت للإصابة، وقد يفقد الريدز أيضًا أندرو روبرتسون، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

اقتربنا من العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي، ومنافسنا القادم هو آرسنال 👊🔴 pic.twitter.com/4sjg6tA2TV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 16, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لآرسنال

يغيب عن آرسنال جرانيت جاكا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أرتيتا على التشكيل التالي..

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💽 Mikel Arteta's top-10 games in charge



▶️ 🔘──────── 10:15



🔜 #LIVARS — Arsenal (@Arsenal) November 17, 2021

التشكيل | 4-4-2

آرون رامسديل

نونو تافاريس - بن وايت - جابرييل - تاكيهيرو تومياسو

إيميل سميث رو - توماس بارتي - ألبيرت لوكونجا - بوكايو ساكا

بيير إيميريك أوباميانج - ألكساندر لاكازيت