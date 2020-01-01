موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في سانت جيمس بارك

يحل نادي ليفربول بطل الدوري هذا الموسم ضيفاً على نادي نيوكاسل يونايتد ضمن فعاليات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وذلك على ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل صاحب المركز 13 في الترتيب برصيد 44 نقطة كانت آخر مواجهته في الدوري أمام نادي برايتون اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتعد مواجهة الفريق لبطل الموسم خاتمة صعبة بالنسبة له، حيث يسعى الفريق للفوز وعدم الخسارة لنيل شرف الفوز على البطل.

بينما ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز قد توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر، وبشكل عام تعتبر هذه المباراة سهلة بالنسبة لفريق يورجن كلوب الذي تمكن من الفوز على تشيلسي بخماسية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل؟

موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول هو يوم الأحد 26 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب سانت جيمس بارك.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل؟

ستُذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.