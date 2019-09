موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يعاني نيوكاسل من غياب العديد من لاعبيه، أولهم مهاجم ليفربول السابق أندي كارول، كذلك سيغيب مات ريتشي، ألان سانت ماكسيمين، يدلين، لونجستاف، جايل وليجيوني.

SB: “Matt Ritchie’s been quite remarkable in his recovery – he’s shocked us all. We weren’t expecting to see him for a couple of months, but with the way he’s trained yesterday and the day before – as long as there’s no reaction – I don’t think he’s too far away.” #NUFC pic.twitter.com/Q4IDa2dDSl