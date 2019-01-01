موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب آنفيلد

محمود جمال

يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً.

استكمل الريدز سلسة الانتصارات بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي والعلامة الكاملة بثلاثية رائعة في مرمى بيرنلي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب تورف مور، وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة الثانية عشر وتصدر جدول ترتيب البريمرليج وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة بشعر نقاط، والذي سحق برايتون برباعية دن رد في نفس الجولة.

يدخل نيوكاسل يونايتد هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام فريق واتفورد بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل الماكبيس مشوارهم في البطولة هذا الموسم بخسارة أمام أرسنال بهدف وحيد، ثم في الجولة الثانية تلقوا خسارة من نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة الثالثة عاد بثلاث نقاط ثمينة بفوز مستحق على فريق توتنهام.

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موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة إيمري: سيبايوس رائع وبدايتنا أفضل من الموسم الماضي المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - نيوكاسل يونايتد ملعب آنفيلد السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية أندري مارينر beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي ليفربول:

سيغيب عن قائمة ليفربول ثلاث لاعبين للإصابة، لاعب خط الوسط نابي كيتا، وناثانييل كلاين وأيضاً أليسون الذي مازال يستكمل العلاج.

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

بنفس الروح الانتصارية، نحو حصد ثلاث نقاط جديدة! 💪



هيا يا ريدز. 👊🔴#ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/gQX93I3D9j — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2019

التشكيل | 4-3-3

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح