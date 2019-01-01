موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، فما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، الموافق 21 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.

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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليفربول استاد أولد ترافورد الأحد 20 أكتوبر 2019 ،

21 صفر1441،

17:30بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد فريق مانشستر يونايتد في لقاء ليفربول القادم لكلً من أنتوني مارسيال ودايفيد دي خيا بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر.

💬 سولشاير: “إذا نظرنا إلى أفضل الفرق، سنجد أنهم أكثر شراسة في الجانب الهجومي، وهذا ما يجب أن نفعله”.



طالع تفاصيل المؤتمر الصحفي قبل مباراة #يونايتد_ليفربول 👇 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 18, 2019

سيدخل المدرب النرويجي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع بعض التعديلات الطفيفة كالدفع بالحارس سرخيو روميرو بدلاً من دايفيد دي خيا، ومن المتوقع أن يعتمد على ليندلوف وماجواير في مركز قلب الدفاع، بينما يقود خط هجوم الشياطين الحُمر ماركوس راشفورد وخلفه الثلاثي دانيال جيمس، جسي لينجارد، أندرياس بيريرا.



التشكيل | 4-3-3

سرخيو روميرو

أكسيل تتوانزيبي - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - أشلي يونج

بول بوجبا - سكوت ماكتومناي

دانيال جيمس - جيسي لينجارد - أندرياس بيريرا

ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول اللاعب ناثانيل كلاين بسبب الإصابة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشك حول مُشاركة كلٌا من محمد صلاح، أليسون بيكر، شاكيري وجويل ماتيب، بعد عودتهم من الإصابة، إلا أن تصريحات المدير الفني تُشير بنسبة كبيرة لوجودهم في المباراة القادمة.

أخبار رائعة يا ريدز! 🙌🔴



جويل ماتيب يوقع على عقد طويل الأمد مع #ليفربول. ✍️ pic.twitter.com/AJ6OEqm6o1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2019

لا يغير كلوب في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بأدريان وفي الدفاع بروبرتسون وفان دايك وماتيب وآرنولد، وفي الوسط سيبدأ بهندرسون وفابينيو وفينالدوم أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي القوي صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3