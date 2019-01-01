موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة ليفربوللا ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية 2019، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

ندى الشافعي

تتجه أنظار جميع محبي كرة القدم إلى قطر يوم السبت 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية 2019 الذي سيقام في استاد خليفة الدولي بين ليفربول وفلامنجو.

ويدخل بطل دوري أبطال أوروبا لخوض المباراة بعد أن فاز بصعوبة في اللقاء الأول له الذي كان في نصف نهائي مونديال الأندية على مونتريال المكسيكي بهدفين لهدف، وهذه المرة الثانية التي يصل فيها الريدز للنهائي بعد عام 2005 عندما خسروا ساو باولو البرازيلي بهدفٍ نظيف.

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بدأ فلامنجو البطولة هذا العام من نصف النهائي أيضًا، وواجه فيه الهلال السعودي الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفٍ نظيف، لكن الفريق البرازيلي عاد في النتيجة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهدافٍ وضعته في النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة ليفربول وفلامنجو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - فلامنجو استاد خليفة الدولي السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد فلامنجو:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية، كذلك ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا.

سيبدأ جو جوميز في وسط الدفاع بجانب فان دايك، وعلى يمينهما آرنولد وعلى اليسار روبرتسون، وسيتكون وسط الميدان من ثلاثة لاعبين هم كيتا ولالانا وتشامبرلين، ويتسلح كلوب بصلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - آدم لالانا - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لفلامنجو

لن يغيب عن فلامنجو أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف للحصول على البطاقات، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية.

يتسلح فلامنجو بمجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين سبق لهم اللعب في أوروبا، أمثال فيليبي لويس ورافينيا وجابيجول وغيرهم، وبالتأكيد سيقودوا تشكيل الفريق أمام الريدز.

التشكيل | 4-2-3-1