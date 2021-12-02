موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد ملعب "آنفيلد" لاستضافة وولفرهامبتون وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

واصل ليفربول تحقيق النتائج الرائعة منذ خسارته أمام وست هام، حيث نجح في تحقيق الفوز على آرسنال، ساوثامبتون وإيفرتون بتسجيل أربعة أهداف في مرمى كل فريق، ويرغب بمواصلة الأداء الرائع في المواجهة القادمة.

يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي ونقطة عن الثاني مانشستر سيتي، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الانتصار ومواصلة الضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

في المقابل، يتواجد وولفرهامبتون في المركز السادس بقيادة مدربه الجديد "برونو لاج"، وهو ترتيب خادع قليلًا، لأن الفريق يقدم أداء مذهل هجوميًا ولكنه يهدر الكثير من الفرص، ويعتبر من أقوى الأندية دفاعيًا حيث سكنت شباكه 12 هدفًا فقط.

فشل الولفز في تحقيق الفوز في أخر مباراتين بعد أن تعادل سلبيًا مع نورويتش وبيرنلي، ويطمح الفريق لاستغلال قوة دفاعه من أجل الخروج من أنفيلد بنتيجة إيجابية.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون؟

تقام مباراة ليفربول وإيفرتون يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر، السادسة مساءًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - وولفرهامبتون السبت 4 ديسمبر 2021،



17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع

عاد الثنائي نابي كيتا وجو جوميز للتدريبات الجماعية، ولازال غياب كورتيس جونز وروبيرتو فيرمينو متواصلًا، ولكن لن يتمكن نابي أو جوميز من المشاركة في المباريات في الوقت الراهن.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل وولفرهامبتون المتوقع

يعاني الولفز من عدة غيابات مثل بودينس بسبب كورونا، بالإضافة إلى كل من نيتو، بولي، موسكويرا وجوني كاسترو، عدا ذلك كل اللاعبين متاحين لمواجهة ليفربول.

التشكيل | 3-4-3

جوزيه سا

رومان سايس، كونور كودي، ماكس كيلمان

آيت نوري، جواو موتينيو، روبين نيفيس، نيلسون سيميدو

هي هوانج، راؤول خيمينيز، أداما تراوري