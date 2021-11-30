يستعد ملعب "جوديسون بارك" لاستقبال القمة التي ستجمع إيفرتون ضد ليفربول، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

يعود الريدز إلى ملعب جاره وهو يحمل ذكريات سيئة، بعد أن تسبب التدخل بين بيكفورد وفان دايك في إنهاء موسم الهولندي وغيابه عن أمم أوروبا، ويبدو أن الفريق سيبحث عن أقل الخسائر من حيث النتيجة والإصابات!

حقق ليفربول الذي يحتل المركز الثالث انتصارين عريضين في الجولتين السابقتين على ملعب آنفيلد حيث تغلب على كلا من آرسنال وساوثامبتون برباعية نظيفة، ويسعى لاستكمال النتائج المميزة، خاصًة في الديربي، ولكن كلوب أصبح يخشى المواجهة بسبب خشونتها كما صّرح في المؤتمر الصحفي للمباراة.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

في المقابل سيكون لهذا الديربي تحديدًا حساسية بين جماهير الفريقين خاصًة وأن مدرب إيفرتون الحالي هو بطل ملحمة أسطنبول لليفربول وهو العراب رافا بينتيز والذي سيبحث عن الفوز خاصًة بعد أن أخفق في تحقيقه في أخر سبع جولات!

على الرغم من بداية الموسم بشكل جيد ولكن وبسبب سوء النتائج مؤخرًا، تراجع إيفرتون إلى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يجد الفريق نفسه يصارع على البقاء!.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وإيفرتون؟

تقام مباراة ليفربول وإيفرتون يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 على ملعب "جوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وإيفرتون على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيفرتون - ليفربول الأربعاء 1 ديسمبر 2021،



22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 جوديسون بارك

تشكيل ليفربول المتوقع

لازال ينتظر ليفربول عودة فيرمينو، كيتا وجو جوميز للتدريبات بعد أن اقتربا كثيرًا بحسب تصريحات كلوب، عدا ذلك لن توجد أي غيابات آخرى عن مباراة الديربي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل إيفرتون المتوقع

يعاني التوفيز من بعض الغيابات المؤثرة عن الفريق أبرزهم مينا، لوين بالإضافة إلى كل من ثنائي الوسط ديفيس وجوميش.

التشكيل | 4-4-1-1

جوردان بيكفورد

لوكاس دينييه، بين جودفري، مايكل كين، شيموس كوليمان

ديميراي جراي، عبدلله دوكوريه، آلان، أندروس تاونسيند

آيوبي

روندون