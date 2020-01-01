موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف ليفربول نظيره شيفلد يونايتد فى إطار الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي ، وأول مباريات الفريقين فى العام الجديد 2020، وذلك يوم الخميس 2 يناير 2019 على ملعبه أنفيلد.

استطاع الريدز الابتعاد بالصدارة من جديد بعد الفوز الصعب على نظيره وولفرهامبتون، ليصل للنقطه 55 وله مباراة مؤجلة مع وست هام، ويأتى أقرب منافسيه وهو ليستر سيتى فى المركز الثانى برصيد 42 نقطه وهو الفارق الذى يراه عشاق ليفربول مريح نوعًا ما.

فى الناحية الأخرى لم يستطع نادى شيفيلد يونايتد تحقيق الفوز فى آخر مباراتين، فتعادل مع واتفورد وخسر أمام مانشستر سيتى ليصبح فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة ليفربول وشيفيلد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - شيفيلد يونايتد آنفيلد الخميس 2 يناير 2020،

7 جمادى الأولى 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يعاني الزمالك من العديد من الغيابات، هم جويل ماتيب وديان لوفرين وشيردان شاكيري وتشامبرلين وبروستر وكلاين جميعهم بداعي الإصابة.

أغنية عيد الميلاد على الطريقة المصرية من محمد صلاح 😂😂 pic.twitter.com/RtAPBPL2lu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على جو جوميز في قلب الدفاع بجانب فان دايك لتعويض دفاع قلبي الدفاع الآخرين، وسيكون آرنولد في مركز الظهير الأيمن وروبرتسون في مركز الظهير الأيسر، وسيتكون الوسط من ثلاثي هو هندرسون وفينالدوم وكيتا، وسيتواجد في الهجوم صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد

سيغيب لاعب واحد فقط عن شيفيلد يونايتد في مواجهة ليفربول هو سيمون مور، وسيكون الداعي هي الإصابة، ومن المنتظر أن يكون التشكيل...

التشكيل | 3-5-2