موعد مباراة ليفربول ضد جينك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد جينك في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا علي جينك البلجيكي على ملعب كريستال أرينا، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا 24 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعادل الريدز للمرة الأولى منذ بداية الموسم فى قمة إنجليزية كبيرة أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في الجولة التاسعة من البريميرليج، بملعب "أولد ترافورد"، وبهذه النتيجة يظل ليفربول متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي بدون هزيمة حتى الآن برصيد 25 نقطة، حيث خاض أبناء يورجن كلوب تسع مباريات استطاع تحقيق الفوز فى 8 مواجهات وتعال فى مباراة

جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-20

علي الجانب الآخر، يدخل جينك البلجيكي فى المركز الأخير فى المجموعة الخامسة بنقطة واحدة من تعادل أمام نابولي الإيطالي بدون أهداف، وخسر فى الجولة الأولي أمام الفريق النمساوي سالزبورج بستة أهدافٍ لهدفين

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موعد مباراة ليفربول جينك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة جينك - ليفربول كريستال أرينا الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن ليفربول ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة هم محمد صلاح، القريب من العودة وشيردان شاكيري وناثانيل كلاين.

يورغن كلوب يتحدث عن..



▪️ التأثير الإيجابي للتبديلات

▪️ احتساب هدف راشفورد عن طريق تقنية الفيديو

▪️ نهاية سلسلة الانتصارات المتتالية عند 17 مباراة



تعرف على ملخص ما قاله المدرب عقب المباراة في المؤتمر الصحفي 👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 20, 2019

سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة، وسيدفع بأليسون في حراسة المرمي، وأمامه سيتواجد جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك فى مركز قلب الدفاع، وفي الوسط يتواجد الثلاثي هندرسون وفابينيو وفينالدوم، أما الهجوم فسيتكون من ديفوك أوريجي بديلًا لصلاح بجانب ماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3