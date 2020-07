موعد مباراة ليفربول آرسنال ضد ليفربول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يشهد ملعب ستاد الإمارات في شمال لندن بإنجلترا مباراة شيقة تجمع بين آرسنال وليفربول ، ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجانرز صاحب الأرض في المركز التاسع في الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة حيث يفصله عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع 4 نقاطٍ فقط، ويبعد عن وولفرهامبتون صاحب المركز السادس 5 نقاط، ويلتقي آرسنال مع صاحب المركز الأول ثم صاحب المركز الثاني في مباراتين متتاليتين وتعد لقاءات هامة وفاصلة للفريق في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

أما ليفربول صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي والذي حسم البطولة مبكرًا برصيد 93 نقطة يسعى للعودة لنتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره بعد تعادله بنتيجة ١-١ في آخر لقاء له في البطولة، والذي جمعه مع نادي بيرنلي صاحب المركز التاسع، ولعب الريدز 35 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراتين فقط.

كان آخر لقاء جمع بين آرسنال وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ويملك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية عريضة داخل وخارج إنجلترا، وينتظر عشاق الفريقين مباراة ممتعة وقوية وبالطبع يأمل محبي كل فريق فوز فريقهم المفضل.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب الإمارات.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستُذاع مباراة ليفربول ضد آرسنال على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

عدد كبير من اللاعبين يغيب عن آرسنال قبل مباراة ليفربول، حيث سيغيب كالوم تشامبرس وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي وماتيو جيندوزي وبابلو ماري للإصابة، كذلك سيغيب نكيتياه بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ليستر سيتي.

🔴⚪️We've given all we got but it wasn't our day. 🙌🏻We feel sorry for the fans, but there is no time for regrets. From now on we have to focus on winning all remaining matches. We will work hard until the end. Forever Gunners!💪⚽️@Arsenal #PremierLeague #ForeverGunners pic.twitter.com/oMAzmHBTtR