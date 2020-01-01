موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في ملعب الإمارات

يشهد ملعب ستاد الإمارات في شمال لندن بإنجلترا مباراة شيقة تجمع بين آرسنال وليفربول ، ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجانرز صاحب الأرض في المركز الثامن في الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة حيث يفصله عن وولفرهامبتون صاحب المركز السابع نقطتين فقط، ويبعد عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السادس أربعة نقاط، ويلتقي آرسنال مع صاحب المركز الأول ثم صاحب المركز الثاني في مبارتين متتاليتين وتعد لقاءات هامة وفاصلة للفريق في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

أما ليفربول صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي والذي حسم البطولة مبكرًا برصيد 93 نقطة يسعى للعودة لنتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره بعد تعادله بنتيجة ١-١ في آخر لقاء له في البطولة، والذي جمعه مع نادي بيرنلي صاحب المركز التاسع، ولعب الريدز 35 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراتين فقط.

المزيد من الفرق

كان آخر لقاء جمع بين آرسنال وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ويملك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية عريضة داخل وخارج إنجلترا، وينتظر عشاق الفريقين مباراة ممتعة وقوية وبالطبع يأمل محبي كل فريق فوز فريقهم المفضل.

روبرتسون: فرصة صلاح؟ لو سددها 10 مرات سيسجل 9 منهم

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال؟

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب الإمارات.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال؟

ستُذاع مباراة ليفربول ضد آرسنال على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.