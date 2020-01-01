موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات ا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم في أ نحاء العالم لمشاهدة الكلاسيكو بين العملاقين ريال مدريد و برشلونة، يستضيف الملكي العملاق الكاتالوني في السانتياجو برنابيو في الجولة ال ٢٦ من الدوري الإسباني اليوم 1 مارس 2020 ميلادياُ، الموافق 6 رجب 1441 هجرياً، في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب البلانكوس المباراة تحت ضغط كبير بعد هزيمتين متتاليتين من ليفانتي بالليجا ومن مانشستر سيتي في الويفا وبعد أن خرج من كأس الملك أمام ريال سوسيداد، الأن كيف سيتعامل زيدان مع هذا اللقاء الصعب خصوصاً بعد إصابة النجم هازارد مجدداً، هل سيتأثر الفريق بغيابة !

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كذلك خرج برشلونة من كأس الملك أمام أتليتيك بلباو لكنه حقق تعادل مرضي بعض الشيء أمام نابولي في الويفا علي أرض نابولي، والأن يتصدر البلوغرانا بفارق نقطتين عن ريال مدريد لذلك يكفية التعادل فقط للحفاظ علي الصدارة لكننا لم نعتاد علي الأسلوب الدفاعي من البارسا خاصة بعد تألق النجم الأرجنتيني ميسي في المباريات الأخيرة يؤكد لنا أننا سنري مباراة ممتعة جدا بين الفريقين وذلك ليس جديد فالكلاسيكو دائما حاضر بالمتعة والإثارة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة: