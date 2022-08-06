موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، وما هي القنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 في أول مباراة للفريق على ملعبه "أنفيلد" في الموسم الجديد.

ليفربول يسعى لتجنب سقوط آخر بعد التعادل أمام فولهام في افتتاح المسابقة والذي حرمه من الحصول على أسبقية في جدول الترتيب مبكرًا.

على الجانب الآخر، خسر كريستال بالاس أول مواجهة له في الدوري الإنجليزي وكانت على أرضه أمام آرسنال ليحول اهتمامه لتحقيق نتيجة إيجابية على ليفربول تجنبًا للدخول في دوامة النتائج السلبية.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس وما هي القنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو الإثنين 15 أغسطس 2022، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.