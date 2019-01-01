موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، علي ملعب ستامفورد بريدج

محمد مصطفي

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، وذلك يوم الأحد القادم 22 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 محرم 1441 هجرياً.



يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام نابولي بهدفين دون رد، وذلك فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السيتيزنس المتواجد فى المكرز الثاني برصيد 10نقاط.، فحتى الآن استطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة والفوز فى خمس إنتصار متتالية فى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

على الجانب الآخر يسقط تشيلسيعلى ملعبه أمام فالنسيا فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، أمام محليًا كانت آخر مباريات البلوز أمام فريق وولفرهامبتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (5-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 8 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-20

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تشيلسي - ليفربول ستامفورد بريدج الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر لم يحدد beIN SPORTS HD 2



