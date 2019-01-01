موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2019-20

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي في إيطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، على ملعب تورف مور

محمد مصطفي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي على ملعب تورف مور، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً.

حقق ليفربول العلامة الكاملة بعد انتصاره الثالث على التوالي فى مباراة القمة امام آرسنال بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، فى منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار يتصدر رفقاء صلاح جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الجولتين الأولي والثانية على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون، وبدأ ابناء يورجن كلوب هذا العام بداية قوية، حيث تمكن من تحقيق لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، لكنه فشل فى الفوز بلقب الدرع الخيرية امام منافسه مانشسترسيتي بعد خسارته بركلات الترجيح (5-4)، فى المباراة التي جمعتهنا غلى ملعب "ويمبلي" بلندن". ويسعي الريدز لمواصلة الانتصارات والحفاظ علي الصدارة الدوري الإنجليزي

على الجانب الأخر، قدم بيرنلي موسمًا للنسيان حيث انهي الدوري الموسم الماضي فى المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في 11 مباراة مباريات، وتعادل في سبع، وتلقى الفريق 20 هزيمة فى هذا الموسم، وكانت أخرة مباراة لفريق بيرنلي امام آرسنال، وانتهت بفوز المدفعجية بثلاث أهداف نظيفة، فى الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



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موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بيرنلي - ليفربول تورف مور السبت 31أغسطس 2019،

1 محرم 144،

18:30 مصر، 19:30 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2



