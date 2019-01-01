موعد مباراة ليفربول القادمة ضد إشبيلية الودية
محمد مصطفي
يفتح ملعب فانواي بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وإشبيلية يوم الإثنين 22 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 19 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.
خاض الريدز ثلاث مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر فى القاء الأخير له امام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة
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موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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ليفربول - إشبيلية
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استاد فانواي بارك
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الإثنين 22 يوليو 2019،
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LFCTV