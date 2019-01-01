موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي2019- 2020، والتي ستقام علي ملعب الآنفيلد

محمد مصطفي

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري

على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. كلوب عن خطأ أدريان: لقد وصل أخيراً!

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة

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