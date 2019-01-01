موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي 2019-2020
محمد مصطفي
يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري
على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.
موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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القناة الناقلة
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ليفربول - آرسنال
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ملعب آنفيلد
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السبت 24 أغسطس 2019، 23 ذو الحجة 1440،
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لم يتم تحديده
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