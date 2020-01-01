موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ، وما هي القنوات الناقلة؟

انقذ محمد صلاح ليفربول من أول هزيمة له في البريميرليج أمام ليدز وأحرز الهدف الرابع في اللقاء من ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 للريدز، وقد رأينا لفتة إنسانية من الفرعون المصري حيث أحتفل بالهدف على طريقة النجم مؤمن زكريا.

وبعد فوز صعب يصتدم حامل اللقب بمباراة صعبة أمام تشيلسي الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمتين التي تلقاهما في الشهر الماضي التي أدت لخروجه من دوري الأبطال على يد البايرن، وضياع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح ارسنال.

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

يستضيف تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج نادي ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ميلادياً

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

المزيد من الفرق

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.